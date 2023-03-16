كنفدرالية أرباب العمل تستعرض الشراكة والتعاون مع بولندا

استعرضت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل -CAP-، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع بولندا وبناء علاقات أعمال وشراكات متينة في مختلف القطاعات.

واستقبلت الكنفدرالية بمقرها الكائن بفندق الأوراسي، وفد من رجال بولنديين في لقاء أشرف عليه عبد القادر بن أحمد، رئيس الكنفدرالية.

أعضاء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب -CAP-، ناقشوا، بالمناسبة، مع الوفد البولوني العديد من المواضيع، من بينها ما تعلق بعناصر التركيب للشواحن التوربينية، تركيب غاز البترول المسال للسيارات، أنظمة الإضاءة وفوانيس LED، النقل واللوجستيك، وإنتاج اللحوم.

وتأتي المحادثات بين الكنفدرالية الجزائرية لأرباب -CAP-، والوفد البولندي، في إطار العمل على جلب استثمارات أجنبية، وشرح كل ما يتضمن قانون الاستثمار الجديد من امتيازات وتسهيلات.

وتعتبر زياره الوفد البولندي لمقر الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل -CAP- الثانية بعد الزيارة الأخيرة في شهر فيفري، إضافة إلى التنقلات العديدة لوفد الكنفدرالية لبولندا الذي يشتغلون في مجال الزراعة والمعدات الزراعية ومسحوق الحليب ومشتقاته والصيدلانية والصناعات الصغيرة، وقد تم استقبال الوفد من قبل العديد من مدراء الشركات البولنديه والمدير العام للوكالة البولندية للاستثمار والتجاره التي وقعت معها الكنفدرالية مذكره تفاهم العام الماضي.