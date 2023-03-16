الطارف: يوم تقني جهوي للفلاحين " كيفاش تنجح جنانك "

رعت اليوم الخميس المؤسسة الفلاحية "شتلات " بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لولاية الطارف يوما تقنيا بعنوان " كيفاش تنجح جنانك " وبمشاركة خبيرين فلاحيين من تونس الشقيقة، وحضره الفلاحون المعنيون بالشعب الفلاحية من ولايات الجوار عنابة ، سكيكدة ، قائمة وسوق أهراس لهذا اليوم التقني الذي يهدف مساعدة الفلاحين بالطرق التقني الحديثة في كيفية إنجاح طرق الغرس الجديدة بداية من التحاليل المطلوبة مرورا بكيفية اختيار الشتلات المناسبة وصولا إلى طريقة تسيير البستان.

وقد تناولت مداخلتي الخبيران التونسيان بالشرح والتلقين المبسط هذه التقنيات التي تخص الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها . ونظرا لأهمية الموضوع استجابت سلطات ولايتي الطارف وعناية لحضور أشغال هذا اليوم التقني ممثلة في مسؤولي هيأتها الرسمية المعنية بالقطاع الفلاحي . وفي تصريح ادلى به لفائدة " الخبر " أكد ساسي لعبادلية رئيس الغرفة الفلاحية بالطارف أهمية التعاون مع خبراء من تونس الشقيقة في مجال تقنيات الأشجار المثمرة التي تعول عليها البرامج الفلاحية في الولايات المعنية بالمشاركة وأثنى على مؤسسة " شتلات " التي أولت هذا الجانب التقني المهم مع الفلاحين المعنيين في ظل التحديات الراهنة لتوزيع وتكثيف الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي من حيث القوامة بمختلف فضائلها وأنواعها.