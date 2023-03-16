وهران: برنامج احتفالي باليوم العالمي للشعر

أعدت مجموعة " أيام وهران الأدبية" في الطبعة الثانية برنامج خاص للاحتفاء باليوم العالمي للشعر الموافق لـ 21 مارس من كل سنة مع تخصيص تكريم خاص لروح الشاعرتين الراحلتين " أم سهام" وأمينة مكاحلي، بطقوس ثقافية تتمثل في ورشات كتابة و زيارات سياحية و موسيقى شعبية و قراءات شعرية، من 18 لغاية 21 مارس القادم.

ضمت التظاهرة شركاء كمركز الدراسات المغاربية والمعهد الفرنسي بوهران ومعهد" سيرفانتيس" و جامعة وهران 1 أحمد بن بلة و مسرح وهران الجهوي عبد القادر علولة و جمعية " فرض" و جمعية الأفق الجميل و مركز الوثائق الاقتصادية و الاجتماعية ووكالة " أف. اي".

يكون الافتتاح بالمكتبة البلدية بسيدي الهواري بالقرب من منزل الراحل الحاج ملياني، بجلسة تحت رئاسة الوزير السابق و الاستاذ محمد عبو، و تتخللها محاضرات حول الشعر المحلون للباحث أحمد أمين دلاي و محاضرة لهواري بن ستي " بلحلفاوي و الملحون" و تليه محاضرة حول " جوهر الملحون " بن عمار براهمي.

الجلسة الثانية تحت اشراف الاستاذة سعاد بلمختار و قراءة أشعار ( عقيلة قداوي، عبد الرحيم بسعود، توفيق بلفاضل، أحمد صيفي بن زيان، مونيا مالك). تقوم جمعية الأفق الجميل بزيارة سياحية بسيدي الهواري مع قراءات شعرية.

يتضمن اليوم الثاني قراءات شعرية للأستاذة أنوال تامر و الشعر الوطني الملتزم، بالإضافة إلى محاضرة حول الشعر بالمركز الثقافي " سيرفانيتس" بحي السلام " سانت ايبير".

يوم 20 مارس يحتضن مركز البحث في الأنتروبولوجيا الإحتماعية و الثقافية برنامج تكريم للباحث الحاج ملياني برئاسة محمد حيرش بغداد و محاضرات لبوزيان بن عاشور و ليلة مصادق " حاج ملياني و الأغنية الجزائرية: بين الراي و الراب".

يشرف الاستاذ كريم وراس على الجلسة الثانية بمحاضرات للشاعر عاشور فني و نيضال شامي و رضا خميس و جمال الدين محروق، تليها جلسة مخصصة لقراءات شعرية.

ينظم المعهد الفرنسي بوسط المدينة في 20 مارس ورشات حول الكتابة الشعرية تحت إشراف ياسين بن زيان، و بعد الزوال عرض لأشعار أمينة مكاحلي و أم سهام ( عمارية بلال) المتوفية سنة 2021،و مساهمة موسيقية لندير صدوق و سامية منال بزغود و حفل موسيقي مداحات لروج الراحل الحاج ملياني.

و في اليوم الأخير 21 مارس، في المكتبة المركزية بجامعة بلقايد جلسة تحت اشراف محمد ملياني و بعد الزوال محاضرة و نقاش بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة بمشاركة محمد داود و قراءات شعرية لنادية بن عمر المعروفة بالشعر الأمازيغي، و يوغرطة عبو و بن عمر براهمي و نفيلة كروش و ياسين بن زيان و سليمة عيدوني .