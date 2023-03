La CAP examine le partenariat et la coopération avec la Pologne

La Confédération algérienne du Patronnat (PAC) a examiné les moyens de renforcer la coopération économique avec la Pologne et d’établir des relations commerciales et des partenariats solides dans divers secteurs.

Les membres de la CAP ont d’ailleurs discuté avec la délégation polonaise de plusieurs sujets, notamment ceux liés aux éléments d’installation pour turbocompresseurs, à l’installation de GPL pour automobiles, aux systèmes d’éclairage et aux lanternes LED, transport et logistique, et production de viande.