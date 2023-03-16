غليزان: إجراء قرعة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بسيدي امحمد بن علي

تجرى هذه الصبيحة بقاعة الرياضات المرحوم عشير بويعقوب عملية القرعة للمستفيدين من السكنات العمومية الايجارية ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان لحصص 100 سكن بحي شايب الذراع و150 بحي سيدي مسعود 60 مسكنا بحي الأمير عبد القادر وهذا تحت إشراف ديوان التسيير العقاري وكالة مازونة وبحضور محضر قضائي وكذا المستفيدين.وقد أجريت القرعة في شفافية تامة وأمام جميع الحاضرين لاختيار طوابق الشقق.

للعلم أن لجنة الطعون بالولاية أقصت ثلاثة مواطنين فيما تم تأجيل ملف 12 ممن ظهرت أسماؤهم في القائمة لإعادة دراستها من جديد حسب ما صرح به شارف بزخروفة رئيس وكالة الديوان العقاري.