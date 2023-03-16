حسام عوار يعلن التحاقه بصفوف "الخضر" (فيديو)

أعلن لاعب نادي ليون الفرنسي، حسام عوار، التحاقخ بصفوف المنتخب الوطني الجزائري، وكان هذا في تصريح مصور لموقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال حسام عوار لقناة "الفاف" حول قراره: "في الصيف كنت هنا في الجزائر وتلقيت اتصالا من رئيس الإتحادية الذي أكد لي رغبته ورغبة المدرب في انضمامي للمنتخب الجزائري بما أن الإمكانية قائمة، بصراحة كان الموضوع في رأسي دائما لكني لم أرغب في القيام بالخطوة الأولى لأني تخوفت من رؤيتي كلاعب انتهازي، وبعدما مد المدرب يده إلي رأيت ذلك كعلامة من القدر، لقد حصلت على فرصة ثانية وأعتقد أنه لا يجب تضييعها مرة أخرى".

كما أضاف " ندمت على إختياري المنتخب الفرنسي".