الرئيس تبون يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، فالنتينا ماتيفينيكو، رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء حضره عن الجانب الجزائري كل من صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وعن الجانب الروسي فاليريان شوفاييف سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر.

وقالت فالنتينا ماتيفينيكو، عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، أنها نقلت دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.

كما شكرت الجزائر على موقفها المتزن حيال الأحداث الدولية، في اشارة واضحة لموقف الجزائر من الحرب في أوكرانيا.