المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل للوحدات الجمهورية للأمن بالحميز

قام المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بزيارة عمل وتفقد لمقر قيادة أركان الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، مرفوقا بمديرين مركزيين وإطارات سامية من الجهاز، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن بن شيخ أشرف خلال تفقده مساء أمس الأربعاء لمختلف الهياكل والمرافق التابعة لمقر قيادة أركان مديرية الوحدات الجمهورية للأمن على وضع حيز الخدمة قاعة الرمي وميدان الرمي، كما وقف على جاهزية قوات الوحدات الجمهورية للأمن والوسائل المعتمدة قانونا في عمليات حفظ النظام، وكذا أحدث التجهيزات كالروبوت الذكي لكشف وتفكيك المتفجرات.