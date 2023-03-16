غليزان:حجز 300كلغ من لحم الديك الرومي

حماية لصحة المستهلك،وقمع الغش عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان،تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لبلدية الولجة،من توقيف شاحنة بالمبرد على مستوى الطريق الولائي رقم 14 وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة،وتفتيشها تم العثور على متنها على كمية من اللحوم البيضاء تمثلت في ثلاثة (03) قناطير من الديك الرومي منزوعة الريش،وغير منزوعة الأحشاء كان يقوم سائق المركبة بنقلها قصد توزيعها على مختلف القصابات بدائرة عمي موسى دون امتلاكه لشهادة الطبيب البيطري مع عدم احترامه لشروط النظافة،حيث تقدر القيمة المالية الإجمالية لسلع المحجوزة 15 مليون سنتيم،وعلى إثر ذلك تم فتح ملف قضائي مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل النظافة والصحة العمومية و طبيب بيطري تابع لفرع مديرية الفلاحة بعمي موسى مع تحرير محضر الإتلاف.