إنهاء مهام مدراء ورؤساء أقسام بمجمع "صيدال"

أنهت المديرة العامة لمجمع "صيدال"، فاطوم أقاسم، مهام العديد من المدراء ورؤساء الأقسام في الشركة العمومية.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، أنه عملا بتوجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إنعاش الإنتاج الوطني وإعادة تأهيل مجمع صيدال"، لتمكينه من استعادة مكانته الريادية في السوق الصيدلانية الوطنية، وبما يتوافق مع تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنهت المديرة العامة للمجمع صيدال فاطوم أقاسم، مهام العديد من المدراء ورؤساء الأقسام.

وأوضح البيان أنه سيتم ضمان إستمرارية الخدمة من قبل إطارات معينين بالنيابة، في انتظار إعادة نشر الكفاءات داخل المجمع، لتمكينه من تحقيق الأهداف المحددة المسطرة ضمن برنامج التطوير الخاص به.