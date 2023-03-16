غليزان: حجز 340 قرص مهلوس

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، وبناء على معلومات واردة مفادها نشاط شبكتين إجراميتين في المتاجرة بالأقراص المهلوسة حيث تم وضع خطة محكمة عبر شبكة الطرقات، أين أسفرت عن توقيف سيارتين. الأولى سيارة أجرة تم توقيفها على مستوى السد الثابث بواد أرهيو بالطريق السيار شرق غرب، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 100 قرص مهلوس نوع إكستازي ملك لأحد الركاب، فتم توقيفه، والثانية سيارة سياحية تم توقيفها على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين مدينتي غليزان وتيارت بعد تفيتشها تم العثور على متنها على 240 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ حيث تم اقتياد المتورطين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة وواد ارهيو من أجل مواصلة التحقيق، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.