ڨالمة: الإطاحة بمروجي المهلوسات في حمام دباغ

أكدت خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الخميس، أن مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام دباغ غربي الولاية، تمكنت في عمليتين منفصلتين، على مستوى حي شيكورة بلقاسم وحي 50 مسكن الواقعين بالمدخل الشرقي للمدينة السياحية (حمام دباغ)، من الإطاحة بمروجي مهلوسات اثنين، يبلغان 25سنة و29سنة وهوما من سكان البلدة ذاتها.

وأوضحت خلية الإعلام في بيان لها مساء اليوم، أن عناصر الفرقة، تمكنوا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهما، من ضبط وحجز 137 كبسولة الدواء مهلوس، إلى جانب قطعة مخدرات من نوع الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بهذه السموم.

وقد كون ملف قضائي ضد الموقوفين عن أفعال "حيازة مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية دون رخصة، حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض البيع".

وقد قدم المشتبهة فيهما أمام محكمة ڨالمة، التي أمرت بإيداعهما الحبس.