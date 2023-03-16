تعديل حكومي يطيح بعدة أسماء

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا حكوميا تضمن خروج عدة أسماء من حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وكانت أبرز الأسماء المغادرة هي رمطان لعمامرة (وزارة الخارجية)، كمال رزيق (وزارة التجارة)، جمال كسالي (وزارة المالية)، أحمد زغدار (وزارة الصناعة)، عبد الرزاق سبقاق (وزارة الشباب والرياضة)، كمال بلجود (وزارة النقل)، ياسين حمادي (وزارة السياحة)، سامية موالفي (وزارة البيئة).

تغييرات التعديل الحكومي الجديد:

تعيين أحمد عطاف وزيرا للخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا لرمطان لعمامرة

تعيين عبد العزيز فايد وزيرا للمالية خلفا لإبراهيم جمال كسالي

تعيين عبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق

تعيين مريم بن ميلود وزيرا للرقمنة والاحصائيات خلفا لحسين شرحبيل

تعيين الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات خلفا لكمال رزيق

تعيين يوسف شرفة وزيرا للنقل خلفا لكمال بلجود

تعيين فيصل بن طالب وزيرا للعمل خلفا ليوسف شرفة الذي عين وزيرا للنقل

تعيين محـمد نذيـر العـرباوي مديـرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا بعيد العزيز خلف

تعيين طه دربال وزيـرا للري بعدما كانت مدمجة مع وزارة الأشغال العمومية

تعيين فايزة دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلفا لسامية موالفي

تعيين أحمد بداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية خلفا لهشام سفيان صلواتشي

تعيين مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لياسين حمادي

دمج وزارتين تحت مسمى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومغادرة أحمد زغدار للحكومة

التشكيلة الجديدة لحكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن:

أيمن بن عبد الرحمان: وزيرًا أول

أحمد عطاف: وزيرًا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

إبراهيم مراد: وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

عبد الرشيد طبي: وزيرًا للعدل حافظًا للأختام

لعزيز فايت: وزيرًا للمالية

محمد عرقاب: وزيرًا للطاقة والمناجم

العيد ربيقة: وزيرًا للمجاهدين وذوي الحقوق

يوسف بلمهدي: وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف

عبد الحكيم بلعابد: وزيرًا للتربية الوطنية

كمال بداري: وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

ياسين ميرابي: وزيرًا للتكوين والتعليم المهنيين

صورية مولوجي: وزيرة للثقافة والفنون

عبد الرحمان حماد: وزيرًا للشباب والرياضة

مريم بن ميلود: وزيرًا للرقمنة والإحصائيات

كريم بيبي تريكي : وزيرًا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

كوثر كريكو: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

علي عون: وزيرًا للصناعة والإنتاج الصيدلاني

عبد الحفيظ هني : وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية

محمد طارق بلعريبي: وزيرًا للسكن والعمران والمدينة

الطيب زيتوني: وزيرًا للتجارة وترقية الصادرات

محمد بوسليماني: وزيرا للاتصال

لخضر رخروخ: وزيرًا للأشغال العمومية والمنشأت القاعدية

طه دربال: وزيرًا للري

يوسف شرفة: وزيرًا للنقل

مختار ديدوش: وزيرًا للسياحة والصناعة التقليدية

عبد الحق سايحي: وزيرًا للصحة

فيصل بن طالب: وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

بسمة عزوار: وزيرة للعلاقات مع البرلمان

فايزة دحلب: وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة

أحمد بيداني: وزيرًا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

ياسين المهدي: وليد وزيرًا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

يحيى بوخاري أمينًا عامًا للحكومة

كما عين السيد رئيس الجمهورية، كل من السيّد:

عبد العزيز خلف وزيرًا للدولة مستشارًا لدى رئيس الجمهورية

محمد نذير العرباوي مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية