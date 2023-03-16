أبرز تصريحات مدرب الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد

تحدث اليوم الخميس مدرب نادي الزمالك المصري ،البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على أهمية مواجهة شباب بلوزداد ، المقررة غدا الجمعة في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في تصريحات نقلها موقع " كورة"، خلال الندوة الصحفية، إن فريقه سيدخل مواجهة الغد بهدف الفوز وحصد الـ 3 نقاط، خاصة وأنها مباراة تنافسية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة.

وأضاف: "أعلم جيدا أن الفريق شباب بلوزداد منافس قوي، وهدفنا واضح وهو الفوز فقط، ولن نرضى بأي نتيجة أخرى".

و أردف: "شباب بلوزداد كان أكثر حظا في لقاء الجولة الأولى أمامنا، وكنا الأفضل خلال المباراة ولكننا خسرنا بركلة جزاء".

و واصل فيريرا حديثه عن اللقاء : "نعاني من بعض الغيابات مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي".

وتابع: "اخترت القائمة الأمثل للمشاركة في لقاء الغد، وهي نفس المجموعة التي شاركت أمام الترجي بالجولة السابقة وحققت الفوز".

و ختم التقني البرتغالي : "الفريق يعلم أهدافه جيدا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن تكون نتيجة المباراة لصالحنا في النهاية".