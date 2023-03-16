حمّاد.. وزير الشباب والرياضة الجديد في سطور

أجرى اليوم الخميس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا حكوميا مس 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي يقودها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وسيخلف عبد الرحمان حمّاد، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية، عبد الرزاق سبقاق على رأس قطاع وزارة الرياضة والشباب.

لمن لا يعرف عبد الرحمان حمّاد، هو شخصية رياضية قليلة الظهور عبر وسائل الإعلام، من مواليد الـ27 ماي 1977 وهو رياضي ألعاب قوى جزائري متخصص في القفز العالي وتحتفظ الذاكرة الرياضية الجزائرية، ببرونزيته في ألعاب سيدني الأولمبية سنة 2000.

ترأس أسطورة حمّاد، وبصفة مؤقتة اللجنة الأولمبية الجزائرية، خلقا للمُستقيل مصطفى بيراف، وأنتخب البطل الأولمبي السابق بعدها، رئيسًا جديدًا للجنة الأولمبية الجزائرية، ويعدّ حماد صاحب الـ45 عاما الرئيس الـ14 للهيئة الأولمبية منذ إنشاءها سنة 1963.

وظلّ حماد يشغل منصب النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية إبّان عهد بيراف، بعد مسار رياضي حافل طبعه بافتكاكه برونزية مسابقة القفز العالي في أولمبياد سيدني 2000.

وفي جوان 2021 رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية،المنتهية عهدته، عبد الرحمان حماد، رئيسا لعهدة اولمبية جديدة (2021- 2024)، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي عقدت بالجزائر.

من أبرز إنجازته:

2004: دورة الألعاب العربية العاشرة

2000: الميدالية الذهبية ذهبية سباق الجائزة الكبرى لألعاب القوى النهائي

2002: المركز الثالث بطولة الإفريقية

2001: الميدالية الذهبية ذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط

2000: الميدالية الذهبية ذهبية ألعاب الأولمبياد الصيفية سنة

2000: الميدالية البرونزية برونزية بطولة الإفريقية 2002 :

1999: الميدالية الذهبية ذهبية ألعاب عموم إفريقيا

1998: الميدالية الفضية فضية بطولة الإفريقية

1997: الميدالية الذهبية ذهبية دورة الألعاب العربية الثامنة