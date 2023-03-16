تعرّف على حصيلة الدور الأول من بطولة كأس الأندية

جرت على مدار الأيام الأربعة الماضية مباريات الجولة الأولى من مرحلة ذهاب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك من خلال 6 مباريات انتهت 5 منها بالفوز مقابل تعادل وحيد ، أما حصيلة الأهداف فوصلت إلى 18 هدفا، وفق النتائج التي جاءت عبر الصفحة الرسمية للبطولة العربية على الفايسبوك.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وتقدم القوة الجوية عن طريق كرار نبيل بينما تعادل فريق الشباب بواسطة اللاعب أرون بوبيندزا، قبل مباراة العودة التي تجمع بينهما في الـ 16 من أفريل القادم على استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وفي المباراة الثانية حقق الهلال السوداني فوزاً بثلاثية دون رد على المنامة البحريني، وسجل له كل من فابريس نغوما وماكابي ليليبو ومحمد عبدالرحمن، بينما يلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب في الـ 10 من الشهر القادم على استاد خليفة في المنامة.

وحقق المحرق البحريني فوزاً بهدفين دون رد أمام السيب العماني، سجلهما فيكتور موريلو وحسان بن حدوش، قبل مباراة الإياب المرتقبة والتي تجمع بينهما على استاد السيب الرياضي يوم الرابع من أبريل المقبل.

كما حقق الكويت الكويتي انتصاراً أمام شبيبة الساورة بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مرهون، ثم تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، يوم 21 من مارس الحالي.

وفاز نواذيبو الموريتاني على شباب الأردن الأردني بنتيجة 4-1، وسجل له حميه الطنجي وعثمان فاي بواقع ثنائية لكل منهما، بينما جاء هدف شباب الأردن عن طريق وسيم العبدالله، قبل مباراة الإياب المرتقبة والتي تجمع بينهما على استاد الأمير محمد في 12 أبريل المقبل.

كما حقق الجيش الملكي المغربي فوزاً بنفس النتيجة على الاتحاد الليبي، وسجل أهدافه كل من مصطفى سهد وآدم النفاتي وكاندو جوزيف وأحمد حمودي، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق معاذ عيسى، قبل مباراتهما إيابا في 12 من الشهر القادم على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.