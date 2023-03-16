تفاصيل عن قرعة ربع نهائي "التشمينزليغ"

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/23 لتتجه الأنظار إلى القرعة التي ستقام غدا الجمعة بداية من الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش. وستحضر الفرق الثمانية إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، لتحضر العملية.

وتأهل كل من ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، وميلان وإنتر ونابولي من إيطاليا، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وبنفيكا البرتغالي.

كيف تتم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يتم وضع ثماني كرات تحتوي على أسماء المتأهلين لربع النهائي في وعاء كبير ويتم خلطها ويلعب الفريق الأول الذي يتم استخراجه أولا مباراته الأولى على أرضه، ثم يتم تكرار هذا الإجراء مع الكرات المتبقية في الوعاء لإكمال أزواج ربع النهائي.

هل تتم قرعة نصف النهائي في نفس الوقت؟

نعم، تجري قرعة نصف النهائي، في ذات اليوم، حيث يتم وضع أربع كرات تحتوي على قصاصات ورقية تحمل علامة "الفائز في ربع النهائي 1" و"الفائز في ربع النهائي 2" إلخ.

تحدد الكرتان الأولى والثانية المسحوبة أول مباراة في نصف النهائي، بينما تمثل الكرة الأولى المسحوبة الفريق المضيف في مباراة الذهاب.

ويتم تكرار الإجراء مع الكرات المتبقية في الوعاء لإكمال أزواج نصف النهائي.

هل يمكن لفرق من نفس البلد اللعب مع بعضها البعض في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

نعم، لأن القرعة مفتوحة، إذ، ليس هناك أي ترتيبات مسبقة تمنع ذلك، بالتالي يمكن أن تتواجه أندية من نفس البلد، بل حتى الأندية التي سبق وأن واجهت بعضها في مرحلة المجموعات.

ما هو موعد ربع النهائي؟

تقام المواجهات الأولى (الذهاب) برسم الدور ربع النهائي يومي الثلاثاء 11 والأربعاء 12 أفريل، ومن المقرر إجراء لقاءات الإياب يومي 18 و 19 أفريل.

وستقام مباريات نصف النهائي يومي 10/9 و 17/16 ماي المقبل.

موعد نهائي 2023؟

يقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في 10 جوان 2023 في استاد أتاتورك الأولمبي بإسطنبول. ولا يمكن لفريقين يشتركان في نفس الملعب إقامة الدور ربع النهائي أو النصف في ملعبهما بالمدينة التي ينشطان بها.

لا يمكن لميلان والإنتر مثلا، اللذان يشتركان في نفس الملعب (سانسيرو)، اللعب على أرضهما، في نفس الليلة، أو في نفس الملعب إذا لعب كل من جهته ضد فريق آخر خلال 24 ساعة.