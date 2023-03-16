النعامة: أسواق وساحات للبيع المباشر للمنتوجات الفلاحية

تحسبا لشهر رمضان الفضيل وقصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من حدة أسعار المنتوجات الفلاحية، قامت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع السلطات المحلية لمختلف بلديات الولاية بتخصيص أسواق جوارية وساحات خاصة بالفلاحين لعرض وبيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلك دون وساطة من الخضارين.

وبهذه الكيفية يقول أصحاب المبادرة أنه يمكن تخفيض أسعار الخضر لاسيما التي عرفت هذه الأيام ارتفاعا فاحشا على غرار البصل الذي قفز سعره بأسواق النعامة إلى 170 دينار والطماطم التي نزلت إلى 140 دينار للكيلوغرام وغيرها من المواد الأخرى كما هو الحال بالنسبة للجلبان والبطاطا والثوم وغيرهما.