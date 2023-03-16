المدية: استفادة أزيد من ألف عائلة من الغاز الطبيعي

في اطار الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد النصر 19مارس، اشرف والي الولاية اليوم على وضع حيز الخدمة لمشاريع تنموية وأخرى في إطار تحسين الإطار المعيشي للساكنة خلال خرجته الميدانية التي قادته الى بلدية سيدي زيان التي اكتملت فيها فرحة العائلات القاطنة بمداشر البلدية بعد استفادتها من ربط سكناتها بشبكة الغاز الطبيعي لأزيد من 1200 عائلة.

أما بأولاد إبراهيم فقد اشرف والي الولاية على وضع حيز الخدمة لمشروع صيانة الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني 64 أ والبلدية والطريق الولائي رقم 89 على مسافة 8 كلم وهو المشروع الذي سمح بفك العزلة عن أزيد من 1739 ساكنا موزعين عبر ثلاث مداشر ريفية.

وقد سجلت الولاية قفزة نوعية في مجال إيصال الغاز الطبيعي للمدن وهذا من خلال البرامج التنموية التي استفادت منها على غرار برامج الدولة الخماسي والتكميلي (بعد رفع التجميد) و كذا برنامجي صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية على مدار ثلاث سنوات الفارطة لتعميم هذه المادة على مستوى بلديات الولاية و كذا التجمعات الثانوية حيث رصد لها غلاف مالي يقدر باكثر من 1019 مليار سنتيم لانجاز شبكة توزيع تقدر بـ 1501 كلم و شبكة نقل تقدر بـ 132 كلم ساهمت في إيصال الغاز الطبيعي لـ 45463 مسكن منها 7322 مسكن مدرجة ضمن 29 منطقة ظل عبر تراب الولاية .