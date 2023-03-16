56 ألف معوز يستفيدون من منحة 10000 دج بالبويرة

كشف والي الولاية البويرة عبد الكريم لعموري لـ "الخبر" ان مصالحه المختصة لتحضير شهر رمضان لسنة 2023 أحصت ما يفوق 56 ألف معوز، سيستفيدون من منحة 10 ألاف دينار جزائري .

وكشف ذات المسؤول أن عملية استقبال طلبات الحصول على المنحة كانت قبل شهرين، على مستوى مختلف المكاتب الاجتماعية المتواجدة بالبلديات.

وأضاف أن عملية تحديد المستفيدين راعت فيها الحالة الاجتماعية للعائلات ومتوسطة الدخل، أين تم تسجيل انخفاض في عدد المستفيدين من 58 الف مستفيد سنة 2022 الى 56 الف مستفيد سنة 2023.

وكشف عبد الكريم لعموري أن منحة 10 الاف دينار الجزائري، المخصصة لمساعدة العائلات خلال شهر رمضان لسنة 2022، ان صبها عبر الحسابات البريدية بداية من اليوم.

وأكد أنه أعطى تعليمات لكافة المصالح من اجل تسهيل عملية الحصول على المنحة من خلال توفير السيولة بالموزعات الآلية ومختلف المكاتب مع تخصيص مكاتب متنقلة، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى تحدث والي ولاية البويرة عن استقباله لـ 29 طلب لفتح مطاعم الرحمة خلال الشهر الفضيل، أين تم الموافقة على 16 طلب، ولا تزال تتواصل دراسة باقي الملفات.

وفي سياق التحضير الجيد لشهر رمضان الكريم أكد على تخصيص مساحات لفتح الأسواق الجوارية والتي تتعلق بالتموين الاجتماعي بالخضر والفواكه وتكون فضاءات مخصصة للتجار.

وأكد في ذات البيان ان 15 سوق جواري تم فتح ابوابه موزعة على مختلف الدوائر.