المدية: إحصاء 40 مطعما استعدادا لشهر رمضان

دعا والي ولاية المدية في اجتماع تنسيقي مع مختلف الهيئات التنفيذية والمؤسسات ذات الصلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من اجل فتح مطاعم الرحمة التي بلغ عددها 40 مطعما لحد الان حيث تم التركيز على فتحها بالطرق الوطنية الرئيسية والمحاور الكبرى.

وطالب بتوجيه جهود المحسنين لفتح اكبر عدد ممكن من هذه المطاعم لاستقبال عابري السبيل والمحتاجين .

أما فيما يتعلق بالاسواق الجوارية المتواجدة عبر تراب الولاية فقد تم فتح سبعة أسواق التي تم اعتمادها بمختلف البلديات، حيث طالب والي الولاية بضرورة الحرص على توفير المواد الأساسية الأكثر استهلاكا واشتراط البيع في ظروف صحية مواتية.