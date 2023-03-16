"رقمنة قطاع الصحة سمحت باقتصاد 9 ملايير سنتيم"

أكد عبد القادر سايحي ، مساء اليوم ، على هامش الزيارة الميدانية للمؤسسات الصحية ببرج بوعريريج، ان عملية الرقمنة سمحت باقتصاد تسع ملايير سنتيم، وهي تسير بوتيرة جيدة في انتظار تعميمها لتشمل باقي المصالح، مثل مصلحة الاشعة.

وكشف الوزير عند زيارته بمستشفى المجاهد احمد بن عبيد، عن قرار تدعيم ولاية برج بوعريريج ، بالأخصائيين للارتقاء بالخدمات الصحية، وبمنشآت جديدة منها مستشفى لأمراض القلب بعاصمة الولاية، ومستشفى 60 سرير لصالح منطقة الحمادية في الجهة الجنوبية لبرج بوعريريج.

وقال عند زيارة مشروع مستشفى 60 سرير ببرج زمورة، أن أوامر صارمة لاحترام أجال الانجاز، وأضاف ان المستشفى سيتم تسلمه في شهر اوت المقبل.

واعتبر وزير الصحة ان واقع الصحة ببرج بوعريريج "جيدة وفقا للمعايير المتعامل به ايواء من جانب التجهيز او التأطير" وأضاف "وسيتم تدعيمها بأخصائيين خلال الأيام المقبلة لتحسين ظروف الاستشفاء للمواطنين".

وكان الوزير الذي وصل الى برج بوعريريج صباح اليوم قد زار عيادة حي 5 جويلية للاطلاع على مدى تقدم الرقمنة، ثم توجه الى منطقة برج زمورة ، شمل الولاية للوقوف على مدى تقدم الاشغال، وفي الفترة المسائية زار مستشفى الاستعجالات احمد بن عبيد ، للوقوف على تقدم عملية استغلال مرافقه ، كونه فتح استثنائيا في فترة كورونا، وفي تصريح مقتضب، عبر عن رضاه عن وضع المنظومة الصحية بالولاية وتعهد بتدعيمها بالكفاءات البشرية، وبمؤسسات صحية لتحسين التكفل بالمرضى.