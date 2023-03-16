ڨالمة: توقيف خمسيني يمارس السحر والشعوذة

أوقف فراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بوشڨوف، شمال شرقي ڨالمة، شخصا يبلغ 50سنة، على خلفية قيامه بطقوس السحر والشعوذة داخل محل خاص ببيع الأعشاب الطبية، مثلما ورد في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مساء اليوم الخميس.

استنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيه في"ممارسة العرافة والتنبؤ بالغيب" ينحدر من ولاية ڨالمة، وقد تمت الإطاحة به، بعد ورود معلومات إلى مصالح الدرك، مفادها وجود شخص "يقوم بطقوس السحر والشعوذة داخل المحل التجاري " سالف الذكر. وبتنقل مصالح فرقة الدرك إلى المحل التجاري، وقيامها بمراقبته، عثرت على مجموعة من المحجوزات التي تمثلت حسب بيان قيادة المجموعة الإقليمية للدرك بالولاية في "طلاسم ومواد تستعمل في السحر والشعوذة ، علب من البخور وأعشاب مختلفة، صور شمسية لأشخاص وملابس، ذيلي حمار، مفاتيح مختلفة، قارورات بها محاليل تستعمل في الشعوذة ، شعر حيوانات..."بالإضافة، مثلما ذكر البيان، إلى محجوزات أخرى تستعمل في الفعلة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه وحجز ما تم العثور عليه بحوزته ، حيث اقتيد إلى مفر الفرقة لمواصلة التحقيق في القضية التي تتعلق مثلما ذكرت مصادرنا بجنحة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو بأية شعيرة من شعائر الدين، وممارسة العرافة والتنبؤ بالغيب".

وقد قدم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشڨوف ، الذي أحاله على جلسة المثول الفوري ، ليودع الحبس.