خدمة جديدة بخصوص طلبات التأشيرة

كشف المركز "Centre VFS Global pour la France à Alger" المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، عن إنشاء خدمة جديدة لاستقبال طلبات التأشيرة، ابتداء من الأحد 19 مارس 2023، في الجزائر العاصمة إنشاء خدمة "Prime Time" من أجل تحسين تجربة العملاء.

وأوضح المركز في بيان له، أن الخدمة الجديدة تتيح للزبائن إمكانية تقديم طلب التأشيرة خارج ساعات العمل المذكورة في الموعد.

كما يمكن للعملاء تقديم الطلب في الوقت الذي يناسبهم بين الساعة 4 مساءً والساعة 6 مساءً (من 3 مساءً حتى 5 مساءً خلال شهر رمضان) وهذا خلال كافة أيام الأسبوع.

وحدد المركز سعر هذه الخدمة بملغ 5250 دينار جزائري غير شاملة لسعر نسخ الصور.