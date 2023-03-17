هذه هي نسبة تبذير الخبز في رمضان

أكد الدكتور فوزي رمضان رئيس الأكاديمية الجزائرية للإعجاز العلمي، الباحث في مجال الصيدلة والبيولوجيا، أن الاحصاءات تشير إلى أن الجزائر من أكثر الدول في العالم استهلاكا للخبز الأبيض، وهو خطر على صحة الإنسان.

وكشف الدكتور فوزي رمضان في تصريح لاذاعة سطيف الجهوية، اليوم الجمعة، وأيام قبل شهر رمضان الكريم، أن الجزائر تستهلك الخبز دون مراعاة أخطاره على صحة الإنسان والعوامل السلبية التي تعود عليه.

وأضاف الباحث في مجال الصيدلة والبيولوجيا، أنه وصل عدد الخبز الذي نستهلكه في رمضان إلى 100 مليون خبزة، وللأسف غالبيته يتم تبذيره ورميه .