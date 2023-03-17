الشرطة الفرنسية تعتقل 310 محتجين على قانون التقاعد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، صباح اليوم الجمعة، اعتقال 310 أشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 120 شخصا على خلفية احتجاجات مناهضة لقانون التقاعد.

وكانت قد مررت الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، قانون التقاعد دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وتدخلت الشرطة في باريس، مساء أمس، لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، الخاصة برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.

وتشهد فرنسا احتجاجات عارمة في كافة مدن البلاد، على مدار الأيام الماضية، على خلفية مشروع القرار الفرنسي والذي ينص على رفع سن التقاعد بالبلاد من سن 62، إلى 64 سنة.

وتعيش فرنسا وسط حالة من الشلل بمختلف قطاعاتها الحيوية، خلال الأيام الماضية، بسبب الاحتجاجات ضد مشروع قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد في البلاد، وتسببت الاحتجاجات في توقف حركة القطارات وإغلاق المنشآت الدراسية، وغلق المصافي النفطية، وتوقف محطات الكهرباء وغيرها من القطاعات الأخرى، بسبب أضرابات عدد من النقابات والقطاعات العمالية.