غليزان: توقيف مشعوذ بوادي أرهيو

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان من توقيف شخص يقوم بممارسة طقوس الشعوذة بمسكنه، والاستهزاء بالمعلوم من الدين.

معالجة القضية جاء بعد ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص يقوم بممارسة طقوس الشعوذة بمسكنه العائلي بمدينة وادي أرهيو، وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه العائلي، أين تم حجز مصحف عليه أثار التدنيس، وكتب مجهولة المصدر تستعمل في الشعوذة، إلى جانب طلاسم، ومعدات تستعمل في كتابة الطلاسم، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 43000 دج من عائدات نشاطه الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قدم المشتبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد أرهيو.