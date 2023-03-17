تفكيك شبكة تهريب المهاجرين ببرج بوعريريج

وضعت، عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج حد لنشاط شبكة تقوم بتهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وتدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني عن طريق تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتعريض حياة وسلامة المهاجرين للخطر، بمشاركة شخص سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة

جاءت العملية إثر استغلال معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص يقيم بإحدى بلديات ولاية برج بوعريريج بتدبير وتسهيل عمليات الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر، و بعد توقيف، والتحقيق معه المشتبه به، تم تمديد الاختصاص لولايتين ساحليتين بغرب البلاد اين تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية المقدر عددهم بأربعة أشخاص ينظمون رحلات للهجرة غير شرعية عبر البحر بواسطة زوارق مطاطية مقابل مبالغ مالية مقدرة بـ 85 مليون سنتيم لكل شخص، حيث تم توقيف اثنين منهم .

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المشتبه بهم تم إنجاز ملف قضائي ضدهم قدم بموجبه ثلاثة منهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة رأس الوادي أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.