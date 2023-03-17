المدية: افتتاح السوق الجواري بقصر البخاري

أشرفت السلطات المحلية لدائرة قصر البخاري جنوب المدية على افتتاح السوق الجواري لشهر رمضان الكريم ببلدية قصر البخاري، وبحضور إطارات مفتشية التجارة وترقية الصادرات، وممثلي مديرية السياحة والصناعات التقليدية .

السوق يشارك فيه 45 تاجرا من القطاعين، من بينهم وحدة إنتاج السميد أقروديف، تعاونية الحبوب الجافة، تاجري جملة لمنتجات المطحنة، وآخرين للمشروبات، إلى جانب تجار في القصابة، التوابل والعقاقير العجائن التقليدية، مواد التنظيف والأواني المنزلية.

وحسب مصالح التجارة يسجل السوق مشاركة قرابة 30 تاجرا لبيع الخضر والفواكه ينشطون بمحيط السوق.