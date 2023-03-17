فتح سوق جواري بالأغواط

قصد ضمان التموين المستمر والمباشر بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، لا سيما خلال شهر رمضان المعظّم، قام والي ولاية الاغواط، فضيل ضويفي، بإعطاء إشارة افتتاح السوق الجوارية الكائنة بوسط مدينة الأغواط الخاصة بشهر رمضان ، مقابل مقرّ البلدية، بهدف تمكين المستهلكين من اقتناء المواد الواسعة الاستهلاك بصفة مباشرة من المنتجين، حيث تمّ فتحها بمبادرة من مصالح مديرية التجارة بمساهمة غرفة التجارة والصناعة " مزي" والاتحاد المحلي للتجار والحرفيين، وكذا منتجي الحليب ومشتقاته الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والغرفة الفلاحية، وبعض منتجي اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، وايضا مؤسسة مطاحن الأغواط، إضافة إلى بعض تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، وكذا بعض المؤسسات المحلية الخاصة لإنتاج المشروبات الغازية والعصائر، ومواد التنظيف وغيرها من المواد الأساسية. وضمت هذه السوق الجوارية مختلف المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان الفضيل بأسعار مقننة كالسميد والزيت والحليب والمشروبات وغيرها.