الملاكمة الجزائرية حجيلة خليف تتأهل للدور الثاني

تأهلت الملاكمة الجزائرية حجيلة خليف، اليوم الجمعة، للدور الثاني، خلال منافسات بطولة العالم للسيدات، الجارية من الـ 16 إلى الـ 26 مارس الجاري بنيو دلهي (الهند).

وتغلبت الملاكمة خليف (60 كغ)، صاحبة ذهبية دورة الألعاب المتوسطية بوهران2022، بجدارة واستحقاق على منافستها الروسية، غولوبيفا ناديزهاد، في منازلة الدور السادس عشر، بنتيجة (5-0).

وسيعرف موعد نيو دلهي مشاركة 300 ملاكمة من 65 دولة، ووفق برنامج المنافسة الذي أعلنت عنه الجمعية الدولية للملاكمة، فإن الدور التمهيدي سيكون في الفترة الممتدة من 16 إلى 21 مارس، فيما يقام الدور ربع النهائي أيام 22 و23 و24 مارس والدور نصف النهائي يوم الـ25 مارس والنهائي يوم الـ26 مارس.

وتجدر الإشارة أن جوائز مالية معتبرة قد رصدت لمونديال نيو دلهي ستوزع على الأوزان الـ 12 المدرجة في المنافسة، حيث ستحصل صاحبة الميدالية الذهبية على 100000 دولار، الفضية على 50000 دولار والبرونزية على 25000 دولار.