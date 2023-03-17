وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد محمد بزيان

بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني محمد بزيان، الذي توفي مساء أمس الخميس، بتكوت، ولاية باتنة عن عمر ناهز 90 عاما بعد عضال، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للوزارة.

وجاء في البيان، "ببالغ التأثر، تلقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، نبأ وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني وأحد رموز الولاية الأولى التاريخية المرحوم محمد بزيان، رفيق الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد”، مضيفا: "ونحن على بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى استشهاد بن بولعيد، كان (المجاهد بزيان) لا يزال يحفظ أدق تفاصيل مغامرة هروب مجموعة من المجاهدين من سجن الكدية بقسنطينة التي شاء القدر أن يكون أحد أبطالها إلى جانب 9 آخرين في 10 نوفمبر 1955 وسنه لم يتعد 22 سنة".

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين لعائلة الفقيد المجاهد محمد بزيان ولرفاقه في السلاح بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة أحد رموز الكفاح بالولاية الأولى التاريخية ورجالها المخلصين، مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا ويتغمده بأنعام رحمته الواسعة وأن يسكنه جناته الرحبة ويرزق أهله البررة وذويه الأكارم ورفاق دربه الأشاوس صبرا جميلا.