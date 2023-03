Le ministère de l'enseignement supérieur veut un pole de l’Université américaine en Algérie

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Beddari, a exprimé la volonté de l’Algérie d’approfondir la coopération avec les Etats-Unis en établissant une branche de l’Université Américaine en Algérie.

Des accords ont également été signés entre des universités algériennes et américaines, lors des discussions de coopération entre Beddari et l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, ainsi que pour encourager la mobilité des professeurs, des chercheurs et des doctorants des deux pays.