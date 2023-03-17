الترجي التونسي يبلغ ربع النهائي

ضمن الترجي الرياضي التونسي بلوغه ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادَل مع مستضيفه المريخ السوداني 1-1 في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة من المسابقة.

ووقع على الهدف الوحيد للترجي محمد علي بن حمود في الدقيقة 23 إثر خطأ فادح في دفاعات الفريق السوداني. فيما عادل للمريخ باولو لويز من ركلة جزاء 90.

وتعرض لاعب الترجي رائد بونشيبة للطرد بعد نيله الإنذار الثاني إثر تسببه بركلة الجزاء.

وصار رصيد الترجي 10 نقطة في صدارة الترتيب، بينما المريخ في المركز الثالث بـ5 نقاط.

وفي المقابلة الثانية عن ذات المجموعة يواجه ممثل الكرة الجزائرية شباب بلوزداد (6 نقاط) نظيره الزمالك المصري (4 نقاط)، هذا المساء على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.