"الكناري": تأهيل الثنائي رجم ومعطى الله في المنافسة الإفريقية

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، تأهيل اللاعبين المستقدمين خلال الميركاتو الشتوي الماضي، أدم رجم ومعطى الله، للمشاركة على مستوى المنافسة الإفريقية.

وحسب بيان إدارة "الكناري" فإن الثنائي المذكور بات مؤهلا، رسميا، لتدعيم تشكيلة المدرب ميلود حمدي في أغلى المنافسات الإفريقية.

وتواجه شبيبة القبائل، غدا السبت، نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي في لقاء حاسم من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وذلك في حال تحقيق الفوز على ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.

وكانت الإدارة القبائلية قد اعلنت، أول أمس الأربعاء، تأهيل اللاعبين رجم ومعطى الله محليا.

وتأخر تأهيل المستقدمين الجدد بسبب الديون المترتبة على الفريق لدى لجنة المنازعات نتيجة المستحقات العالقة لبعض اللاعبين الذين غادروا الفريق في الميركاتو الشتوي المنصرم.

ويعول كثرا على الثنائي المذكور من أجل مساندة التشكيلة القبائلية في الخروج من المرتبة قبل الأخيرة في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى.

ولم تكشف الإدارة في بيانها عن مصير الثنائي الآخر، البوسني سمير سمالجيتش ورشيد آيت عثمان، الذي ينتظر الضوء الأخضر لحمل الألوان الصفراء والخضراء.