تعادل "الحمراوة" و"السنافر" وفوز ثمين لاتحاد بسكرة

افترق مولودية وهران وشباب قسنطينة على نتيجة التعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الناديين، زوال اليوم، على ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران، في افتتاح الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى.

وفشل النادي المحلي، المدعم بالآلاف من أنصاره العائدين إلى المدرجات بعد اقتراب قدوم الشركة الوطنية، من فك شفرة الدفاع القسنطيني بقادة الحارس المتألق شمس الدين رحماني الذي وقف سدا منيعا أمام بعض المحاولات الخطيرة لأشبال المدرب بلعطوي.

وتبقي هذه النتيجة "السنافر" في المركز الثاني برصيد 33 نقطة لكنه بات مهددا بفقدان الوصافة بعد إجراء المقابلات المتأخرة، فيما رفع "الحمراوة" رصيدهم إلى النقطة 26 في المركز الثامن.

في مقابلة أخرى أجريت في نفس التوقيت، حقق اتحاد بسكرة فوزا ثمينا على حساب أمل الأربعاء بنتيجة هدف دون مقابل سجله مروان بوسالم في الدقيقة 13.

بهذه النتيجة، يبقى أبناء الزيبان بدون خسارة للمقابلة الرابعة على التوالي رافعين رصيدهم إلى النقطة 27 في المركز السابع، في الوقت الذي تحتل "الزرقا" العاشر بـ25 نقطة.

وستتواصل فعاليات هذه الجولة يوم غد السبت بإجراء مقابلتين، حيث سيستقبل فريق وفاق سطيف ضيفه جمعية أولمبي الشلف، وهدفه تحقيق الفوز الثاني له على التوالي والالتحاق بثلاثي المقدمة.

هذا ويتضمن برنامج الجولة الـ20 مواجهة مثيرة أيضا، ستكون فيها الفرصة سانحة لاتحاد خنشلة، صاحب الـ12 (24 نقطة) رفقة مولودية البيض، من أجل مداواة جروحه، من خلال تجاوز عقبة مضيفه 'المنهك'، هلال شلغوم العيد، صاحب المرتبة الـ16 والأخيرة (2ن) والذي وضع قدميه كلية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وتجدر الإشارة أن هذه الجولة الجديدة من البطولة، ستعرف تأجيل أربع مقابلات: شبيبة القبائل/مولودية البيض، مولودية الجزائر/شباب بلوزداد، نادي بارادو/اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة /نجم مقرة، بسبب ارتباط عدة أندية من الأندية الثمانية بمشاركاتها في المنافسات الإفريقية والكأس العربية.