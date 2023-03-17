حجام: فخور بتمثيل الجزائر

تحدث لاعب نادي نانت الفرنسي، خوان حجام، لأول مرة عن اختياره تمثيل المنتخب الوطني على حساب "الديكة".

وكتب حجام على حسابه الرسمي في "أنستغرام": "بفخر شديد اخترت تمثيل الجزائر، أود أن أشكر منتخبات الشباب الفرنسية التي تطوّرت فيها، وكذلك الطاقم الفني وزملائي على تلك التجربة".

وأضاف صاحب 19 عاما: "أنا الآن جاهز ومتشوق لبدء هذه المغامرة الجديدة تحت ألوان المنتخب الوطني، تحيا الخضرة".

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد كشف مساء اليوم عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة المزدوجة ضد النيجر في تصفيات "الكان" والتي شهدت تواجد 6 أسماء جديدة.