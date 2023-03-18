أمطار غزيرة على 14 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة على وسط وغرب البلاد.

ووفق نشرية خاصة، فإن الأمطار تجتاح ولايات النعامة، البيض، الأغواط، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة فجرا من يوم غد الأحد.

فيما تتراوح كميات المتساقطة بين 20 إلى 30 ملم محليا.

فيما توقعت نشرية أخرى، تساقط أمطار غزيرة تتعدى 30 ملم محليا على كل من بشار، شمال بني عباس، وذلك ابتداء من السادسة مساءا إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الأحد.

كما نبهت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية على ولايات المدية، عين الدفلى، البليدة، الجزائر العاصمة وتيبازة، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.