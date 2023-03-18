البويرة: تسليم مفاتيح ومقررات الاستفادة من 135 مسكن عمومي

أشرف عبد الكريم لعموري والي ولاية البويرة والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لعيد النصر وتحت شعار" عز الامة وعهد الرجال "بالمعهد المتخصص كبابي محند حفل توزيع مفاتيح ومقررات الاستفادة بنحو 135وحدة سكنية بالإضافة إلى توزيع 336 إعانة البناء الريفي.

وتأني هذه العملية التي تقاسمت من خلالها السلطات فرحة اليوم الوطني للنصر في ظل الجهود المبذولة محليا والتي اثمرت عن جاهزية وحدات السكن بعد زيارات ميدانية مكثفة المواقع المشاريع السكنية التي بلوغ العملية رقم 12,قائمة سكنية تجسيدا لالتزامات السلطات مع المواطنين.

وتجدر الإشارة أنه منذ شهر نوفمبر 2022 الى غاية 15 مارس الجاري، تم توزيع 4763 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها:980 سكن عمومي ايجاري و487 صيغة البيع بالايجار.349 وحدة من صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم.

و2749 مقررات استفادة من اعانات البناء الريفي..