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المدية: افتتاح مشروع الفرسان لتحدي المخدرات

مجتمع
18 مارس 2023 ()
ط عبد الكريم
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بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد النصر تحت شعار كلنا مسؤولون، انطلقت اليوم بمركز التسلية العلمية بالمدية فعاليات مشروع فرسان التحدي لمكافحة المخدرات والحبوب المهلوسة

 الفعاليات أشرف على افتتاحها مدير الشباب والرياضة لولاية المدية تهدف إلى توحيد الجهود من أجل مرافقة الشباب وتوعيتهم بخطورة المخدرات

 ومعالجة الظاهرة وطرق معالجتها، وتتخللها تقديم مداخلات من عدة جوانب ينشطها امام مسجد الحمدانية ودكاترة واخصائيين نفسانيين، الى جانب عرض طبي حول تأثير المخدرات ومضاعفاتها من تنشيط رئيسة مصلحة الاستعجالات بولاية المدية.

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