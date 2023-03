Abdelali Hassani Cherif nouveau président du MSP

Le Mouvement pour la société et la paix (MSP) a élu Abdelali Hassani Cherif, nouveau président du parti, au terme du troisième jours des travaux du 8e congrès du parti, qui s'est déroulé aux palais des expositions (Pins maritimes) à Alger.

Par ailleurs, Ahmed Sadouk, Nacer Hamdadouche et Abdelkrim Dahmane ont été élus vices président du parti.

On doit noter qu'Abdelmadjid Menasra, ancien président du MSP a retiré sa candidature à la présidence du parti, avant le début des travaux du conseil de la choura.