زيتوني يحذر من يتلاعب بقوت الجزائريين

تسلم الطيب زيتوني، اليوم السبت، مهامه على رأس وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلفا لكمال رزيق الذي استدعي لمهام أخرى، وذلك عقب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام، التي جرت بمقر الوزارة، نوه زيتوني بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه، مؤكدا "مواصلة المسيرة وفق ما تم رسمه وتخطيطه من أهداف ضمن برنامج رئيس الجمهورية".

وفي هذا الصدد، أكد زيتوني أن رئيس الجمهورية "يمنح أهمية قصوى للقطاع، لما له من مكانة في قلب الاقتصاد الوطني ورفع الغبن عن المواطن والتكفل باحتياجاته وضبط السوق ومحاربة الفساد".

وفي هذا السياق، وجه الوزير رسالة طمأنة إلى المتعاملين الاقتصاديين والشركاء ولكل من "يريد خدمة القطاع من خلال الاستثمار ومواصلة البناء الوطني"، مؤكدا على "العمل التشاركي مع المهنيين والمنظمات المهنية في عمليات تنظيم وضبط السوق".

كما حذر الوزير "كل من يتلاعب بقوت الجزائريين أو يحاول التلاعب باستقرار البلاد"، مؤكدا أن "هذه المسألة خط أحمر ولن يتم التسامح مع مرتكبيها".