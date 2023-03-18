جنوب إفريقيا وتنزانيا تجددان دعمهما للشعب الصحراوي

جدد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ونظيرته التنزانية سامية حسن صولوحو، خلال زيارة آجرتها إلى بريتوريا، دعمهما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.

وفي بيان مشترك أعقب الزيارة التي قامت بها رئيسة تنزانيا إلى جنوب إفريقيا واجتماع اللجنة الثنائية الوطنية الثانية، جدد الطرفان "دعمهما للمسعى من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وإجراء الاستفتاء وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

كما أكد رئيس جنوب إفريقيا خلال استقباله لنظيرته التنزانية عزم الطرفين "التصدي لأي محاولة تهدف لإحباط تطلعات الصحراويين أو المساس بمكانتهم داخل الاتحاد الإفريقي". ويأتي موقف جنوب إفريقيا وتنزانيا ليعزز دعم عدة دول في إفريقيا للقضية الصحراوية، آخرها أوغندا وكينيا وأنغولا وجنوب السودان، ما يؤكد وفاء القادة الأفارقة وشعوب القارة لمبادئ التحرر ودعمهم لإنهاء آخر احتلال.