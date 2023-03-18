الرابطة الثانية: نجم بن عكنون واتحاد سوف في الصدارة

أسفرت مقابلات الجولة الـ22 من الرابطة الثانية، التي أجريت زوال اليوم السبت، اعتلاء نجم بن عكنون (مجموعة وسط-غرب) واتحاد سوف (مجموعة وسط-شرق) للصدارة.

النتائج كاملة والترتيب:

مجموعة وسط-شرق:

الجمعة 17 مارس:

نجم التلاغمة - اتحاد الشاوية 1-0

السبت 18 مارس:

مولودية العلمة - اتحاد سوف 2-4

شباب برج منايل - جمعية عين مليلة 2-0

اتحاد ورقلة - شبيبة سكيكدة 0-2

مولودية قسنطينة - اتحاد خميس الخشنة 0-0

شباب باتنة - جمعية الخروب 1-1

اتحاد عنابة - حمراء عنابة 0-0

اتحاد الحراش - وفاق سور الغزلان 2-1

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد سوف 42 22

2. جمعية الخروب 41 22

3. نجم التلاغمة 40 22

4. مولودية قسنطينة 36 22

5. وفاق سور الغزلان 35 22

6. اتحاد عنابة 32 22

7. شباب باتنة 29 22

8. شباب برج منايل 28 22

--. اتحاد الحراش 28 22

10. مولودية العلمة 27 22

11. اتحاد خميس الخشنة 26 22

12. جمعية عين مليلة 25 22

--. اتحاد ورقلة 25 22

14. اتحاد الشاوية 24 22

15. شبيبة سكيكدة 15 22

16. حمراء عنابة 13 22.

مجموعة وسط-غرب:

شباب تموشنت - مولودية سعيدة 2-1

مستقبل وادي سلي - جمعية وهران 0-1

نصر حسين داي - شبيبة تيارت 1-1

صفاء خميس مليانة - غالي معسكر 1-1

شباب المشرية - رائد القبة 2-1

ترجي مستغانم - سريع غليزان 2-0

وداد تلمسان - أولمبي المدية 0-0

نجم بن عكنون - وداد بوفاريك 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 49 22

2. شبيبة تيارت 48 22

--. شباب المشرية 48 22

4. ترجي مستغانم 46 22

5. مستقبل وادي سلي 38 22

6. شباب تموشنت 37 22

7. صفاء خميس مليانة 33 22

8. وداد بوفاريك 29 22

--. جمعية وهران 29 22

10. نصر حسين داي 26 22

11. أولمبي المدية 21 22

--. غالي معسكر 21 22

13. مولودية سعيدة 20 22

14. رائد القبة 18 22

--. وداد تلمسان 18 22

16. سريع غليزان 0 22.