هدف رائع لقادري في الدوري البلجيكي

منح الدولي الجزائري عبد القهار قادري فوزا مهما لناديه كورتري البلجيكي على حساب كلوب بروج في إطار الجولة الـ30 من الدوري البلجيكي.

وسجل خريج أكاديمية بارادو هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 31 عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسمح هذا الفوز لكورتري بالابتعاد قليلا عن منطقة الخطر محتلا المرتبة الـ14 برصيد 30 نقطة.

وعاد صاحب الـ22 سنة بقوة، مؤخرا، مقدما عروضا قوية في الدوري البلجيكي بعد إصابة أبعدته عن الميادين لفترة طويلة، وهو ما جعل الناخب الوطني جمال بلماضي يوجه له الدعوة تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد النيجر يومي 23 و27 ديسمبر الحالي.