أشهر صانع محتوى عربي ينشر فيديو خرافي عن الجزائر

نشر "اليوتيوبر" الأردني جهاد حطاب المعروف باسم "جو"، مساء اليوم السبت، شريط فيديو يوثق جزء من رحلته في الجزائر.

وأطلق صانع المحتوى الشهير على الفيديو عنوان "وأخيراً وصلت الجزائر، أكبر دولة في إفريقيا"، وتحصل على 122 ألف مشاهدة بعد ساعتين ونصف فقط.

وبدأ الفيديو، الذي استمر لأكثر من 27 دقيقة، بنبذة قصيرة عن ثورة الجزائر قبل أن يعرج على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة مبرزا مناظرها ومعالمها الخلابة، حيث من المنتظر أن ينشر فيديوهات في الأيام المقبلة حول ولايات جزائرية أخرى.

ويعتبر جو حطاب من أكبر المؤثرين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحوز على أكثر من 11 مليون مشترك على قناته في "اليوتيوب".