تيبازة: توزيع 1275 وحدة سكنية بمناسبة عيد النصر

أشرف والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة في اليوم السبت، على مراسيم توزيع 1275 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لعيد النصر. حفل توزيع 1275 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، الذي جرى بقاعة المحاضرات الولاية، شمل 637 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري و638 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم.

وكشف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية ،عن وجود 2216 وحدة سكنية في طورت الإنجاز فيما سيعرف شهر رمضان إعطاء الانطلاق لـ1348 وحدة سكنية، بغض النظر عما يزيد عن 1000 سكن جديد سيمنح الولاية ستتم الانطلاقة فيها هذه السنة،

وعليه سيبلغ عدد السكنات التي ستعرف الانجاز بين سنة 2023 إلى منتصف سنة 2024، بين 3500 وحدة سكنية إلى 3800 وحدة سكنية . وأشار ذات المسؤول إلى أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي والسكن الهش، مطمئنا المواطنين الذين لن يستفيدوا بعد من سكن أن الدولة لن تتخلى عنهم.