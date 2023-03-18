اتفاقية بين وزارة الثقافة ونظيرتها الصحراوية

تم اليوم السبت ببوجدور في مخيمات اللاجئين الصحراويين توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والفنون ونظيرتها الصحراوية لدفع التعاون الثقافي وتأسيس مسرح وطني صحراوي، وذلك في إطار زيارة وزيرة الثقافة والفنون إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وصرحت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، لدى توقيعها على الاتفاقية بمعية نظيرها الصحراوي، موسى سلمى، إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي "تعزيزا لروابط الأخوة بين الشعبين الجزائري والصحراوي، حيث تهدف لدفع التعاون في مختلف المجالات والتخصصات الفنية وعلى رأسها تأسيس المسرح الوطني الصحراوي كبادرة حضارية من أجل مساندة الشعب الصحراوي ثقافيا في رفع قضيته إلى أعلى المستويات وترقية مشهده الثقافي دوليا.