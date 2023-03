Jihad Hattab publie une splendide vidéo sur l'Algérie

Le Youtubeur jordanien Jihad Hattab, connu sous le nom de "Joe" a publié ce soir une vidéo retraçant une partie de son voyage en Algérie.

Le célèbre créateur de contenu a intitulé sa vidéo " Enfin, je suis arrivé en Algérie, le plus grand pays d'Afrique" et obtenu 122 mille vues en deux heures et demie seulement.

Jihad Hattab a commencé sa vidéo par un résumé sur la guerre de libération nationale, avant de se rendre dans plusieurs wilayas du pays, dont la capitale Alger, Blida et Tipaza et mis en avant ses splendides paysages.

Il a également prévu de publier d'autres vidéos sur d'autres wilayas du pays qu'il a visitées.

Joe Hattab est considéré parmi les grands influenceurs sur les réseaux sociaux puisqu'il a plus de 11 millions d'abonnés sur sa chaine Youtube.