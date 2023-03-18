طوفان من الأسماك النافقة يغطي نهرا بالكامل

وثقت عدسة الكاميرا مشاهد لـ"طوفان" من ملايين الأسماك النافقة، وهي تغطي بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، فيما بدا وكأنه مقطع من فيلم خيال علمي.

حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، الجمعة، أوضحت السبب وراء الظاهرة المخيفة، حيث كشفت أن ملايين الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018.

الأسماك النافقة المتحللة، أدت إلى انسداد جزء كبير من النهر الواقع في المنطقة النائية بجنوب شرقي أستراليا.



مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك التي طفت على سطح الماء، لدرجة أنها حجبت رؤية سطح النهر.



سبب "النفوق الهائل"



الحكومة المحلية كشفت السبب وراء هذه الظاهرة، وفق وكالة "فرانس برس"، قائلة، ان عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت، أي أن نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات، كما أن موجة حر ضربت المنطقة أدت إلى تفاقم الظاهرة.